Дехто любить звичний макіяж, яким користується вже багато років, однак для тих, хто хоче додати до своєї makeup routine нові прийоми, чи почати робити перші кроки у сфері макіяжу, пропонуємо переглянути мейкапи, які демонструють на собі дівчата, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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У добірці представлені макіяжі, які нескладно повторити. Техніки не змінюють вигляд до невпізнаваності, а лише вигідно підкреслюють природні риси обличчя.

До слова! За допомогою макіяжу можна зробити вужчий ніс. Для візуального звуження носа використовуються два консилери (світлий і темний) та техніка розтушування. Детальніше читайте про це у нашій новині.

Що цікаво, ці макіяжі не обов’язково повністю повторювати. Їх можна легко адаптувати під себе, обравши іншу колірну гаму, чи регулювати насиченість відтінків. Якщо ж вам до вподоби тональна основа з сяйливим фінішем та кремові косметичні засоби, але ви переживаєте за стійкість макіяжу впродовж дня, то достатньо буде нанести розсипчасту пудру, а кремові тіні, рум’яна, скульптор чи хайлайтер зафіксувати сухими в тон.

Трендовий макіяж зі стрілками бургунді: дивіться відео

Швидкий мейк з графічним розташуванням: дивіться відео

Актуальний мейк Mousse makeup: дивіться відео

Ніжний мейк Luminous pink: дивіться відео

Розкішний пастельний лавандовий мейк: дивіться відео