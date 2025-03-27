Некоторые любят привычный макияж, которым пользуется уже много лет, однако для тех, кто хочет добавить в свою makeup routine новые приемы, или начать делать первые шаги в сфере макияжа, предлагаем посмотреть мейкапы, которые демонстрируют на себе девушки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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В подборке представлены макияжи, которые несложно повторить. Техники не меняют вид до неузнаваемости, а лишь выгодно подчеркивают естественные черты лица.

К слову! С помощью макияжа можно сделать более узкий нос. Для визуального сужения носа используются два консилера (светлый и темный) и техника растушевки. Подробнее читайте об этом в нашей новости.

Что интересно, эти макияжи не обязательно полностью повторять. Их можно легко адаптировать под себя, выбрав другую цветовую гамму, или регулировать насыщенность оттенков. Если же вам нравится тональная основа с сияющим финишем и кремовые косметические средства, но вы переживаете за стойкость макияжа в течение дня, то достаточно будет нанести рассыпчатую пудру, а кремовые тени, румяна, скульптор или хайлайтер зафиксировать сухими в тон.

Трендовый макияж со стрелками бургунди: смотрите видео

Быстрый мейк с графическим расположением: смотрите видео

Актуальный мейк Mousse makeup: смотрите видео

Нежный мейк Luminous pink: смотрите видео

Роскошный пастельный лавандовый мейк: смотрите видео