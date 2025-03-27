Весняний макіяж, який легко повторити вдома: чарівний вигляд за кілька хвилин

Навесні завжди хочеться виглядати легко й природно, тому дівчата обирають для себе прості варіанти в макіяжі. Збираючись на прогулянку радимо зосередитися на кількох варіантах, які легко повторити на основі вже готових туторіалів.

Дехто любить звичний макіяж, яким користується вже багато років, однак для тих, хто хоче додати до своєї makeup routine нові прийоми, чи почати робити перші кроки у сфері макіяжу, пропонуємо переглянути мейкапи, які демонструють на собі дівчата, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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У добірці представлені макіяжі, які нескладно повторити. Техніки не змінюють вигляд до невпізнаваності, а лише вигідно підкреслюють природні риси обличчя.

До слова! За допомогою макіяжу можна зробити вужчий ніс. Для візуального звуження носа використовуються два консилери (світлий і темний) та техніка розтушування. Детальніше читайте про це у нашій новині.

Що цікаво, ці макіяжі не обов’язково повністю повторювати. Їх можна легко адаптувати під себе, обравши іншу колірну гаму, чи регулювати насиченість відтінків. Якщо ж вам до вподоби тональна основа з сяйливим фінішем та кремові косметичні засоби, але ви переживаєте за стійкість макіяжу впродовж дня, то достатньо буде нанести розсипчасту пудру, а кремові тіні, рум’яна, скульптор чи хайлайтер зафіксувати сухими в тон.

Трендовий макіяж зі стрілками бургунді: дивіться відео

Швидкий мейк з графічним розташуванням: дивіться відео

Актуальний мейк Mousse makeup: дивіться відео

Ніжний мейк Luminous pink: дивіться відео

Розкішний пастельний лавандовий мейк: дивіться відео