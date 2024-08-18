До прикладу, у новому кліпі на пісню "Дзвони", яку Тіна Кароль випустила в дуеті з SHUMEI, співачка з'явилася з новою зачіскою. Вона має неймовірно стильний вигляд, а також вигідно підкреслює скроні зірки.

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Як повторити нову зачіску Тіни Кароль

Зірковий стиліст та перукар Михайло Прус розповів, що повторити нову зачіску Тіни Кароль дуже просто. Так, спочатку необхідно зробити центральний проділ. Після цього від найвищої точки треба виділити трикутник, який закручують у пучок, адже ця частина волосся поки не знадобиться.

Далі треба відділити ще одну зону волосся – над вухами. Ці пасма необхідно зачесати вверх і зав'язати у хвіст тоненькою силіконовою гумкою. Щоб волосся мало естетичний і охайний вигляд, необхідно взяти гребінець зі щетиною та за допомогою лаку прибрати й зачесати всі волосини, які вибилися з хвоста. Для кращої фіксації стиліст радить відразу просушити все феном.

Після цього пучок, який зав'язали на початку, варто розкрутити, розчесати й зробити фінальний центральний проділ. Потім стиліст використав спрей-ущільнювач та за допомогою фена висушив волосся, витягнувши пасма у напрямку зачіски. Кожне з пасм варто ретельно розчесати, зафіксувати лаком за потреби й закріпити невидимками під хвостом.

Щоб зачіска мала об'ємний вигляд, хвіст варто начесати в прикореневій зоні, а після – ретельно причесати зверху. Кінці волосся стиліст також підкрутив та розчесав, щоб укладка мала не лише стильний, а й злегка романтичний вигляд.

Туторіал на нову зачіску Тіни Кароль: дивіться відео

До слова, користувачі мережі буквально "засипали" співачку компліментами. Користувачі мережі пишуть: