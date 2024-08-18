К примеру, в новом клипе на песню "Колокола", которую Тина Кароль выпустила в дуэте с SHUMEI, певица появилась с новой прической. Она имеет невероятно стильный вид, а также выгодно подчеркивает виски звезды.

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Как повторить новую прическу Тины Кароль

Звездный стилист и парикмахер Михаил Прус рассказал, что повторить новую прическу Тины Кароль очень просто. Так, сначала необходимо сделать центральный пробор. После этого от самой высокой точки надо выделить треугольник, который закручивают в пучок, ведь эта часть волос пока не понадобится.

Далее надо отделить еще одну зону волос – над ушами. Эти пряди необходимо зачесать вверх и завязать в хвост тоненькой силиконовой резинкой. Чтобы волосы имели эстетичный и опрятный вид, необходимо взять расческу со щетиной и с помощью лака убрать и зачесать все волосы, которые выбились из хвоста. Для лучшей фиксации стилист советует сразу просушить все феном.

После этого пучок, который завязали в начале, стоит раскрутить, расчесать и сделать финальный центральный пробор. Затем стилист использовал спрей-уплотнитель и с помощью фена высушил волосы, вытянув пряди по направлению прически. Каждую из прядей стоит тщательно расчесать, зафиксировать лаком при необходимости и закрепить невидимками под хвостом.

Чтобы прическа имела объемный вид, хвост стоит начесать в прикорневой зоне, а после – тщательно причесать сверху. Концы волос стилист также подкрутил и расчесал, чтобы укладка имела не только стильный, но и слегка романтический вид.

Туториал на новую прическу Тины Кароль: смотрите видео

К слову, пользователи сети буквально "засыпали" певицу комплиментами. Пользователи сети пишут: