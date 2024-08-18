Стильний і трендовий вигляд: зірковий стиліст показав, як зробити нову зачіску Тіни Кароль

Образ Тіни Кароль завжди асоціюється з голлівудською укладкою – великими локонами з прикореневим об'ємом. Однак співачка вирішила змінити образ, а тому все частіше з'являється з новими укладками й зачісками.

До прикладу, у новому кліпі на пісню "Дзвони", яку Тіна Кароль випустила в дуеті з SHUMEI, співачка з'явилася з новою зачіскою. Вона має неймовірно стильний вигляд, а також вигідно підкреслює скроні зірки.

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Як повторити нову зачіску Тіни Кароль

Зірковий стиліст і перукар Михайло Прус розповів, що повторити нову зачіску Тіни Кароль дуже просто. Так, спочатку необхідно зробити центральний проділ. Після цього від найвищої точки треба виділити трикутник, який закручують у пучок, адже ця частина волосся поки не знадобиться.

Далі треба відділити ще одну зону волосся – над вухами. Ці пасма необхідно зачесати вверх і зав'язати у хвіст тоненькою силіконовою гумкою. Щоб волосся мало естетичний і охайний вигляд, необхідно взяти гребінець зі щетиною та за допомогою лаку прибрати й зачесати всі волосини, які вибилися з хвоста. Для кращої фіксації стиліст радить відразу просушити все феном.

Після цього пучок, який зав'язали на початку, варто розкрутити, розчесати й зробити фінальний центральний проділ. Потім стиліст використав спрей-ущільнювач та за допомогою фена висушив волосся, витягнувши пасма у напрямку зачіски. Кожне з пасм варто ретельно розчесати, зафіксувати лаком за потреби й закріпити невидимками під хвостом.

Щоб зачіска мала об'ємний вигляд, хвіст варто начесати в прикореневій зоні, а після – ретельно причесати зверху. Кінці волосся стиліст також підкрутив та розчесав, щоб укладка мала не лише стильний, а й злегка романтичний вигляд.

Туторіал на нову зачіску Тіни Кароль: дивіться відео

До слова, користувачі мережі буквально "засипали" співачку компліментами. Користувачі мережі пишуть: