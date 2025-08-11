Укр Рус
11 серпня, 09:42
У стилі старого Голлівуду: робимо трендову зачіску Памели Андерсон, яка підірвала мережу

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Літо 2025 принесло новий тренд – зачіску Памели Андерсон, що поєднує елегантність та сучасний стиль у вигляді короткого кучерявого бобу.
  • Зачіска є практичною для літа та підходить жінкам різного віку.

Літо 2025 демонструє нові тенденції, й цього разу вся увага на легендарну Памелу Андерсон. Елегантний кучерявий боб став трендовою зачіскою сезону, символізуючи жіночність, легкість і стиль.

Ця зачіска додає об'єму та омолоджує зовнішній вигляд – не потребує особливого догляду, й при цьому стильно виглядає. Як зробити боб Памели Андерсон, розповідає 24 Канал з посиланням на Woman&Home.

Чому боб Памели Андерсон такий популярний?

Памела дебютувала з цією зачіскою на Met Gala 2025 – її короткий кучерявий боб швидко привернув до себе увагу і став символом елегантності. Ця розкішна укладка майстерно поєднує вишуканість та сучасний стиль:

  • старий Голлівуд – об'ємні, грайливі хвилі в стилі Мерілін Монро та Елізабет Тейлор;
  • італійська Рив'єра – легка недбалість, як після морського бризу;
  • модні тренди сезону – простота ліній, природний об'єм, акцент на здоровому блиску.

Зачіска Памели ще й практична – коротка стрижка ідеальна в літні місяці. До того ж ця укладка підходить жінкам різного віку.

Як повторити боб Памели?

  • Оберіть правильну довжину

Зачіска має доходити до рівня щелепи, огортати обличчя та шию. Найкраще показувати стилістам фотографії Памели Андерсон, оскільки вони слугують ідеальними референсами для створення цього образу.

  • Додайте текстуру та легкість

Еластичні та м'які локони займають центральне місце в цій укладці. Передні пасма мають бути елегантно закрученими всередину, щоб красиво обрамляти обличчя, тоді як потилицю та верхні шари слід укладати назовні, посилюючи загальний ефект руху та легкості.

  • Захистіть волосся від термічного впливу

Щоб зберегти здоров'я волосся, слід нанести термозахисний спрей перед використанням плойки або щипців. Цей засіб не лише захищає волосся від термічного впливу, але й зволожує його, щоб воно виглядало живим.

  • Зробіть локони конусоподібною плойкою

Експерти рекомендують обирати інструменти, розроблені спеціально для короткого волосся, з охолоджуваним наконечником.

  • Фіксація без ефекту "шолома"

Щоб зберегти форму без злипання пасма, варто використовувати легкий лак або текстуруючий спрей. Після нанесення засобу акуратно розчешіть локони щіткою з натуральної щетини, щоб досягти м'якого та відполірованого вигляду.

