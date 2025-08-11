Укр Рус
Lady Бьюти-тренды В стиле старого Голливуда: делаем трендовую прическу Памелы Андерсон, которая взорвала сеть
11 августа, 09:42
2

В стиле старого Голливуда: делаем трендовую прическу Памелы Андерсон, которая взорвала сеть

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Лето 2025 принесло новый тренд – прическу Памелы Андерсон, сочетающую элегантность и современный стиль в виде короткого кудрявого боба.
  • Прическа является практичной для лета и подходит женщинам всех возрастов.

Лето 2025 демонстрирует новые тенденции, и на этот раз все внимание на легендарную Памелу Андерсон. Элегантный кудрявый боб стал трендовой прической сезона, символизируя женственность, легкость и стиль.

Эта прическа добавляет объема и омолаживает внешний вид – не требует особого ухода, и при этом стильно выглядит. Как сделать боб Памелы Андерсон, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman&Home.

Почему боб Памелы Андерсон так популярен?

Памела дебютировала с этой прической на Met Gala 2025 – ее короткий кудрявый боб быстро привлек к себе внимание и стал символом элегантности. Эта роскошная укладка искусно сочетает изысканность и современный стиль:

  • старый Голливуд – объемные, игривые волны в стиле Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор;
  • итальянская Ривьера – легкая небрежность, как после морского бриза;
  • модные тренды сезона – простота линий, естественный объем, акцент на здоровом блеске.

Прическа Памелы еще и практичная – короткая стрижка идеальна в летние месяцы. К тому же эта укладка подходит женщинам всех возрастов.

Как повторить боб Памелы?

  • Выберите правильную длину

Прическа должна доходить до уровня челюсти, окутывать лицо и шею. Лучше всего показывать стилистам фотографии Памелы Андерсон, поскольку они служат идеальными референсами для создания этого образа.

  • Добавьте текстуру и легкость

Эластичные и мягкие локоны занимают центральное место в этой укладке. Передние пряди должны быть элегантно закрученными внутрь, чтобы красиво обрамлять лицо, тогда как затылок и верхние слои следует укладывать наружу, усиливая общий эффект движения и легкости.

  • Защитите волосы от термического воздействия

Чтобы сохранить здоровье волос, следует нанести термозащитный спрей перед использованием плойки или щипцов. Это средство не только защищает волосы от термического воздействия, но и увлажняет их, чтобы они выглядели живыми.

  • Сделайте локоны конусообразной плойкой

Эксперты рекомендуют выбирать инструменты, разработанные специально для коротких волос, с охлаждаемым наконечником.

  • Фиксация без эффекта "шлема"

Чтобы сохранить форму без слипания пряди, стоит использовать легкий лак или текстурирующий спрей. После нанесения средства аккуратно расчешите локоны щеткой из натуральной щетины, чтобы достичь мягкого и отполированного вида.

