3 кольори помади, які зроблять зуби білішими: цей секрет знають всі зірки

Візажисти знають багато тонкощів у макіяжі. Найпопулярніший з них полягає у нанесенні помади на губи, яка візуально робить посмішку білосніжною. Є кілька кольорів, які варто додати до своєї косметички всім жінкам.

Правильно підібрана помада здатна не лише підкреслити губи й візуально їх збільшити, але й відбілити зуби, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.

Фахівці радять уникати коричневої чи коралової помади, бо вони лише підкреслюють жовтизну емалі. Натомість варто звернути увагу на холодні відтінки, які добре нейтралізують жовтий тон та роблять зуби візуально білішими.

Які помади стврюють ефект білосніжної посмішки?

Червона помада з холодним підтоном

Класичний червоний колір помади неймовірно відбілює посмішку. Можна також обирати гранатовий чи ягідний відтінок, але червоного теплого відтінку потрібно уникати, бо він може підкреслити жовтизну.

Пастельно-рожева помада

Світло-рожевий відтінок з холодним підтоном чудово відбілює зуби. Рожеві відтінки у матовому варіантів роблять обличчя м’якшим та вдало підкреслюють сяйво білих зубів.



Сливова чи винна помада

Цього року винний колір не лише здобув популярність серед речей, але й посів почесне місце серед відтінків губних помад. Сливова помада на колірному фоні є протилежною жовтому, тому буде гасити небажаний жовтий колір зубів. Помада винного відтінку найкраще виглядає на засмаглій шкірі.

До б'юті лайфхаків також належить збільшення губ, пише Who What Wear. Губи можна збільшити за допомогою помади. Ефект об’ємних губ можна створюється за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади. Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.

