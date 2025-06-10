Найкрасивіші зачіски на літо 2025: вони варті вашої уваги

Влітку дівчата хочуть освіжити не лише свій образ, але й дбають про красиву зачіску. В теплу пору більшість з нас люблять експериментувати, тому на основі виходів модних блогерок, розповідаємо про найцікавіші зачіски на літню пору.

Представлені зачіски однаково підійдуть для походу в офіс, та вечірньої прогулянки з друзями, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Саме ці кілька зачісок зараз домінують в соціальних мережах. Є всі шанси, що представлені нижче варіанти, будуть актуальними з нами всі 3 місяці.

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Заокруглені кінчики

Соціальні мережі заполонили зачіски із загнутими кінчиками. Щоб спробувати цей тренд, потрібно мати лише фен та лак для волосся, щоб зафіксувати закручене нижнє пасмо.

Чубчик

Цього літа чубчик знову залишається в моді, оскільки спостерігається повернення зачісок в стилі 70-х років. Актуальним буде чубчик в стилі Бардо. Довжина цього чубчика опускається нижче брів та має форму арки. Він довший на кінчиках, ніж посередині чола. Чубчик може густим чи тонким. Все залежить від довжини й текстури волосся.

Шари в стилі 90-х

Влітку в моді подовжене волосся з шарами та об’ємом, яке було в моді у 90-х роках. Зачіска передбачає шари, які обрамляють обличчя та довгі пасма ззаду.

Ефектний боб

У тренді стрижка боб природної текстури. Якщо у вас пряме волосся, м’які хвилі, чи природні кучері від природи – стрижіть волосся коротко, щоб трішки освіжити свій вигляд.

Аксесуари для волосся

Влітку повертаються в моду аксесуари для волосся. Це можуть бути крабики у формі метелика, чи цікаві шовкові гумки. Також можна закріплювати волосся красивими бантами.

До речі! Перукарі рекомендують для круглого обличчя стрижки, що підкреслюють ділянки трохи вище або нижче найширшої точки лиця. Яку стрижку зробити тим, в кого кругле лице – дивіться в нашому матеріалі.