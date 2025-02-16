Ця помада буде хітом нового сезону: не пропустіть новий тренд у світі моди від Chanel

Червона помада уже давно стала класикою. Однак, протягом декількох останніх сезонів бренд Chanel зовсім не використовував її під час демонстрації нових колекцій.

Цього ж сезону Chanel навпаки, зробив акцент саме на такій помаді, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як потрібно фарбувати губи, аби бути в тренді

Під час показу Chanel Haute Couture весна-літо 2025, губи моделей були нафарбовані червоною помадою. Варто відзначити, що візажисти робили контур чітким.

Нагадаємо! Раніше дизайнери пропонували різні методи нанесеня червоної помади, зокрема, розмиваючи краї і виходячи за контур.

Цікаво, що під час свого показу Chanel підкреслив саме губи. Загалом макіяж був натуральний, без додаткових акцентів на очі чи брови.

Візажисти використовували різні відтінки червоного.

Відтінок помади підбирався відповідно до типажу моделі. Зокрема, щоб підкреслити її особливості зовнішності.

Зверніть увагу! У 2025 році Chanel святкує 110 років Haute Couture.