Найгарніша стрижка цього літа: не пропустіть головний тренд 2025

Цьогоріч в моду увійшла стрижка Du Cap Bob. Це оригінальна зачіска, яка виглядає дуже елегантно та стильно.

Саме таку стрижку зробила собі американська модель Софія Річі Грейндж. Цю жінку недарма асоціюють з поняттям "тиха розкіш". Софія завжди виглядає стримано та "дорого", пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Як виглядає Du Cap Bob

Du Cap Bob – проста стрижка, без будь-якої асиметрії чи складних ліній. Усі прядки однієї довжини. Потрібно зауважити, що ця стрижка доволі коротка, вона закінчується трохи вище плечей.

Зверніть увагу! Вкладати цю зачіску доволі легко, достатньо лише використати браш.

Чим менше засобів для фіксації, тим краще. Адже "родзинка" цієї стрижки у легкості.

Особливо добре Du Cap Bob підходить тим, хто має тонке волосся. Також гарно виглядатиме ця стрижка при середній густості.

Як Софія Річі Du Cap Bob наважилась на таку зачіску:

Зауважте! Ця стрижка матиме гарний вигляд і без будь-якої укладки. Після миття залиште локони висихати природним чином і насолоджуйтесь результатом. Якщо ваше волосся в'ється, то така зачіска теж підійде. Кучері додадуть образу легкості та романтичності.