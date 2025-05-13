Які вишиванки зараз у моді: на що звернути увагу

15 травня в Україні відзначають День вишиванки. У цей день вишиту сорочку чи сукню одягає кожен українець на роботу чи десь на прогулянку. Вишиванка має для нас особливе значення, тому далі розповімо, який виріб зараз у моді та на що звернути увагу.

Вишиванка здавна для українців мала сакральне значення, пише 24 Канал. Узори нанесені на сорочці, рукавах чи комірі – несли особливий сенс. Кожен візерунок щось означав, тому до вибору вишитої сорочки ставилися дуже ретельно.

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Яка вишиванка зараз у моді

В Україні вишиванці відведений навіть окремий день в році, коли всі традиційно приміряють на собі особливу річ для нашого народу. Вишиванка – це наша гордість й демонстрація ексклюзивного вбрання.

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У кожного з нас є певна колекція вишиванок, втім з кожним роком бренди створюють все цікавіші вироби, які хочеться приміряти на собі. Нова вишиванка в гардеробі ніколи не буде зайвою, а величезний асортимент сорочок різних брендів дозволить обрати саме те, що вам до вподоби.

Цього року в моді однотонні тканини в спокійному нейтральному чи яскравому кольорі. Особливий акцент повинен бути зосереджений на формі, крої та якості тканини. До популярних кольорів належить білий, чорний, кремовий та різні пастельні тони.

Все частіше всі обирають для себе вишиванку з оверсайз силуетом та вільним кроєм. Це мають бути вільні рукави та широкий силует, який допоможе створювати різноманітні образи з будь-яким вбранням.

Українські бренди все більше занурюються в традиційні мотиви, при цьому роблячи ставку у вишиванках на сучасні форми. Бренди презентують вишиванки у стилі "Тіней забутих предків" чи відтворюють вишивки з окупованих територій, щоб всі, хто вимушені були покинути свій дім, змогли придбати свою унікальну вишиванку.

Все частіше вишиванку стилізують з джинсами, спідницями та штанами. Щоб додати образу легкості, можна стилізувати сорочку з шовковою спідницею чи широкими джинсами.