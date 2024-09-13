3 зачіски, які давно вийшли з моди: вони будуть лише старити

З кожним сезоном мода на зачіски змінюється, тому варто прослідковувати, що є трендовим, а що вже давно вважається неактуальним. Б’юті-сфера розвивається настільки ж активно, як і фешн-індустрія, тому радимо дізнатися, які зачіски вже застаріли.

Зачіски, які вважаються вже неактуальними можуть вас лише старити, тому краще їх оминати, щоб не виглядало, начебто ви застрягнули в минулому, пише Lady 24.

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Прямий чубчик

Колись прямий чубчик носили багато дівчат, однак в сучасному світі він лише додасть вам зайвих років. Якщо хочете освіжити образ, то краще використовувати у своєму образі сучасні інтерпретації чубчиків, які відкривають чоло та не виглядають такими застарілими.



Зачіски, які вже вийшли з моди / Фото Pinterest

Поголена скроня

Виголені скроні чи потилиці колись були такою собі певною демонстрацією характеру своєї володарки. Цю зачіску носили зухвалі дівчата, які таким чином виражали власний стиль. Однак така зачіска виглядає зовсім не жіночно та робить риси обличчя грубими. Зараз виголені скроні можна помітити вкрай рідко, бо така зачіска є абсолютним антитрендом.



Зачіски, які вже вийшли з моди / Фото Pinterest

Яскраве фарбування

Раніше задля того, щоб виокремитися з натовпу, дівчата фарбували кінці волосся чи пасма яскравими кольорами. Зараз така тенденція вже вийшла з моди, тому краще фарбуйте волосся в нейтральні та класичні тони без додавання акцентуючих кольорів.



Зачіски, які вже вийшли з моди / Фото Pinterest

Існує думка, що від зачіски людини залежить її внутрішній стан, настрій та навіть впевненість, тому радимо відмовлятися від певних стрижок та фарбувань, які вже вийшли з моди. Краще віднайдіть для себе актуальну зачіску, яка вас відсвіжить.