Не пропустіть: який колір волосся буде в тренді у квітні 2025 року

Цієї весни в моду повернеться доволі яскравий колір волосся. Таке фарбування варто спробувати тим, хто не боїться експериментів.

В моду повертається саме рожевий колір волосся. При чому, в тренді будуть абсолютно різні відтінки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яке фарбування зараз в тренді

Цікаво, що в моді не тільки колір, а і різноманітні формати фарбування. Зокрема, необов'язково, аби рожевий був яскравим. Достатньо лише додати волоссю цей відтінок.

Також можна зробити окремі прядки рожевим. Такий варіант фарбування виглядає дуже стильно.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Особливо сміливі можуть спробувати яскраві відтінки рожевого. Однак, варто враховувати, що для такого фарбування доведеться провести багато важких маніпуляцій. Зокрема, висвітлити волосся.

Гарно виглядатиме і ніжний відтінок рожевого. Проте потрібно розуміти, що такий колір необхідно постійно "підтримувати" за допомогою спеціальних тонуюючих бальзамів.

Нагадаємо! Зараз в тренді абсолютно різноманітні стрижки. Якщо ви наважуєтесь на таке радикальне фарбування варто спробувати і новий варіант зачіски.