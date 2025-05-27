Андре Тан назвав наймодніше взуття літа: вони зручні та дуже стильні

Український модельєр активно веде свою рубрику в інстаграмі з порадами й вже поділився з прихильницями трендовим взуттям на літню пору. До початку нового сезону залишилося кілька днів, тому радимо звернути увагу на тренди.

Про нові актуальні речі Андре Тан розповідає дуже часто, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Він дає цінні поради читачам, як варто одягатися, а від чого треба відмовитися.

Читайте також Андре Тан розповів про 3 найпопулярніші сукні літа: їх будуть носити всі

Щоб урізноманітнити свій літній гардероб, рекомендуємо придивитися до трендового взуття, яке буде в моді найближчих три місяці.

Мюлі

Витончені форми взуття зі шкіри чи сатину виглядають на нозі дуже красиво. Мюлі є досить елегантними, тому чудово підійдуть для класичних та романтичних образів. Носити їх можна з костюмами чи сукнями. Популярними є моделі на низьких підборах.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

В’єтнамки

Шкіряні в’єтнамки на плоскій підошві чи на підборах стануть частиною міського образу. Носити їх можна з лляними штанами, довгими спідницями чи джинсами.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

Балетки

Актуальними балетками цього року будуть із загостреним носком чи ремінцями. Взуття чудово поєднується з шортами-бермудами, сукнями чи сарафанами.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

Лофери

Альтернативою балеткам стануть лофери, які чудово доповнять костюми, штани з сорочками та блузами й образи з джинсами та шкірянкою. Замшеві моделі можна носити на босу ногу.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

Ретро-кеди

У моді цього сезону будуть кеди з потертої шкіри чи тканини. Носіть їх з джинсами, шортами чи сукнями.



Андре Тан назвав трендове взуття на літо / Фото з інстаграму дизайнера

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.