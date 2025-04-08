Супертрендові варіанти зачісок на весну 2025: ви не можете це пропустити

Зараз в моді абсолютно різні варіанти зачісок. Підібрати для себе цікавий варіант не так вже й важко.

Зокрема, цього року в тренді різноманітні зачіски з аксесуарами. Також в моді зібране волосся, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Які зачіски зараз в моді

З бантами

В моду повернулися банти. При чому, чим вони більші і креативніші, тим краще.

Щоб зробити таку зачіску, спочатку потрібно накрутити волосся. Потім необхідно взяти 2 прядки з обох сторін і закріпити їх. У якості аксесуара, на отриманий хвостик начіпляємо бант.

З пов'язками

Навіть найпростіша зачіска виглядає стильно, якщо додати пов'язку. Головне – підібрати цей аксесуар, відповідно до кольоротипу.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Гладко зачесана коса

Зараз в тренді різні типи косичок. У тому числі гладкі і тугі.

Зверніть увагу! Таку зачіску потрібно робити обережно. Занадто сильне затягування волосся може негативно на нього вплинути.

Пучки

В моді різні пучки. Як прості варіанти, так і набагато складніші. Головна перевага цієї зачіски – практичність.

Зачіски з надмірним об'ємом

Створити такий об'єм можна різними методами. У тому числі за допомогою спеціальних засобів.

До слова! Недбалість у зачісці зараз в моді. Наприклад, трендовим є короткий боб, який зовсім не потребує укладки.