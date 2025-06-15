Аксесуари на літо, які носять всі ікони стилю: будете мати бездоганний вигляд

Модні аксесуари здатні трансформувати увесь образ, тому є бажаними в гардеробі кожної жінки. Грайливі деталі здатні надати аутфітам індивідуальності. Цього літа в моді кілька аксесуарів, які активно носять ікони стилю.

Ми часто черпаємо натхнення для образів в соціальних мережах, слідкуючи за різними світовими інфлюенсерками, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Модниці вже активно застосовують на собі останні тенденції, тож ви можете також додати щось цікаве до своїх виходів, на їхньому прикладі.

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Шовкова хустина

З приходом літа популярність шовкової хустини лише зростає. Модниці її носять на талії, чи на голові як головний убір.

Брелки для сумок

Останні кілька тижнів великий ажіотаж навколо підвісок Labubu. Ці модні аксесуари стали вірусними, тому можете доповнювати свої сумки різними цікавими прикрасами.

Солом’яні капелюхи

Капелюхи з рафії з приходом літнього сезону знову стали модними. Можете обирати на пляж моделі в розмірі оверсайз або класичні капелюхи-федори.

Сумка з рафії

У найспекотнішу пору року всі носять сумки з рафії. Це може бути тоут, чи солом’яна сумка невеликого розміру. Такі сумки представили в нових колекціях бренди Bottega Veneta та Chloé.

Прикраси в морських мотивах

Мушельки або морські зірки – символи літа. Кожного року модні дівчата поєднують такі прикраси з купальниками, літніми сукнями, топами чи шортами. Ці прикраси можна носити не лише на пляжі, але й в місті.

До слова, в нашому матеріалі ми розповіли, з чим носити джинси цього літа. Кожен з елементів додасть цікавості та свіжості образу, роблячи його більш актуальним.