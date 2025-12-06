5 наймодніших форм брів 2026 року: дізнайтеся, як вони виглядають

Форма та густина брів впливають на вигляд обличчя, тому треба розуміти, що вдало підібрані брови – це частина успіху красивого зовнішнього вигляду. У 2026 році в моді будуть різні брови – від натуральних до незвичних.

З бровами можна експериментувати так само, як і зі стрижкою чи фарбуванням, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Однак найкраще, що можна зробити – підібрати форму та густину під себе, щоб підкреслити риси обличчя.

Як виглядають трендові брови 2026 року?

Натуральні брови

Один із головних трендів 2026 року – мінімальне втручання. На багатьох показах моделі виходили з максимально природними бровами, без чіткої графіки та форми. Виглядають дещо недбалими й ледве укладеними, але створюють досить натуральний ефект.



Модні брови на 2026 рік / Фото Vogue

Освітлені брови

Цього року Дженна Ортега та Майлі Сайрус почали повертати у тренди вибілені брови, які вже активніше з’являться у моді на початку 2026-го. Вони підкреслюють очі та роблять лоб візуально довшим.



Модні брови на 2026 рік / Фото Vogue

Майже невидимі брови

Цей варіант брів досить сміливий. На відміну від світлих, такі брови є майже непомітними. Їх добре робити на природно рідких бровах з додаванням прозорого гелю та пудрового шару.



Модні брови на 2026 рік / Фото Vogue

Густі брови

У 2026 році настане справжній тріумф для тих, хто має від природи щільні та пишні брови. Чим природніше вони будуть виглядати, тим краще. Така форма пасує всім та не потребує жодного догляду, крім нанесення гелю.



Модні брови на 2026 рік / Фото Vogue

Прямі брови

Класичну дугу поступово витісняє горизонтальна форма брів. Вони роблять обличчя візуально молодшим та гармонізують риси лиця.



Модні брови на 2026 рік / Фото Vogue

