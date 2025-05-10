Андре Тан назвав тренди літа 2025: зверніть на них увагу
- Андре Тан виділив тренди літа 2025, включаючи квітковий принт, асиметрію, будуарний стиль, мінімалізм та естетику 70-х.
- Дизайнер радить звертати увагу на форми, текстури та яскравий стиль, оскільки вони стають популярними.
- Ключові елементи: садові квіти, асиметричні елементи, білизняний стиль, мінімалістичний декор, етнічні деталі та легкі тканини.
Дизайнер Андре Тан часто ділиться зі своїми шанувальниками основними трендами сезону. Він вже розповів про певні речі на літню пору, але випустив ще одну частину вбрання, яка буде в моді у 2025 році.
За словами дизайнера, цього року основна перевага на формах, текстурах та яскравому стилі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Ці речі варто взяти до уваги, оскільки вони вже починають набирати обертів.
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Квітковий принт
Літній гардероб не обходиться без квіткового принта, тому цього року знову додавайте його у свої образи. Андре Тан зазначає, що цього року в моді садові квіти, а не тропічна флора. Найкрасивішими виглядають сукні у квітковий принт.
Асиметрія
Крій, вирізи, рукави з асиметричними елементами нададуть образу ще більшої вишуканості. Робіть ставку на мінімалістичний колір, щоб красиво виглядати.
Будуарний стиль
Білизняний стиль вже не перший сезон є модним. Неймовірно виглядають сукні-комбінації, напівпрозорі тканини, тонкі бретелі чи елементи з мереживом.
Мінімалізм
Обирайте для себе бежеві базові костюми чи блакитні джинси, які поєднаєте з витонченою блузою чи сорочкою. Має бути мінімум декору та якісні матеріали.
Естетика 70-х
Дизайнер радить обирати для себе вільні силуети, етнічні елементи, бахрому чи цікавий денім. Також робіть ставку на бохо-шик, опираючись на легкі тканини, квіткові візерунки та замшу.
До речі, Андре Тан розповів про трендові сукні на випускний вечір. Що радить одягнути дизайнер – читайте в нашому матеріалі.