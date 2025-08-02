Чоловіча парфумерія дуже багатогранна, пише 24 Канал. Чоловіки роблять ставку на свіжі, цитрусові аромати, східні та деревні ноти. Серед всіх популярних парфумів, кілька з них вже стали легендарними.

Читайте також 5 жіночих парфумів, які ніколи не вийдуть з моди

Які чоловічі парфуми не вийдуть з моди?

Ми зібрали трендові аромати, які постійно з’являються в колекціях чоловіків.

Dior Sauvage Eau de Parfum

Верхні ноти парфуму складаються з бергамоту. Середні ноти оповиті лавандою, сичуанським перцем, анісом та мускатним горіхом, а базові ноти завершує амброксан та ваніль. Цей пряно-свіжий аромат є одним із найуніверсальніших.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Y

Елегантний аромат наповнений бергамотом, імбирем та яблуком. Середні ноти складаються з шавлії, герані та ялівцю, а базові ноти оповиті амброю, бобами тонка, кедром, ветивером та ладаном.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Giorgio Armani Acqua di

Свіжий аромат наповнений морськими нотами, бергамотом, розмарином, геранню, шавлією, пачулями та ладаном. Цей парфум обожнюють більшість чоловіків.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Paco Rabanne 1 Million

Парфум є досить впізнаваним та підходить для сміливих та яскравих чоловіків. Аромат наповнений мандарином, м’ятою, корицею, трояндою, шкірою, амброю, деревними нотами та пачулями.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Versace Eros

Цей аромат є солодким та ванільним. Парфум дуже стійкий із запахом м’яти, зеленого яблука та лимону. Композицію довершує амброксан, герань, ваніль, ветивер, кедр та дубовий мох.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.