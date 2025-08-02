Мужская парфюмерия очень многогранна, пишет 24 Канал. Мужчины делают ставку на свежие, цитрусовые ароматы, восточные и древесные ноты. Среди всех популярных парфюмов, несколько из них уже стали легендарными.

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Какие мужские духи не выйдут из моды?

Мы собрали трендовые ароматы, которые постоянно появляются в коллекциях мужчин.

Dior Sauvage Eau de Parfum

Верхние ноты парфюма состоят из бергамота. Средние ноты окутаны лавандой, сычуаньским перцем, анисом и мускатным орехом, а базовые ноты завершает амброксан и ваниль. Этот пряно-свежий аромат является одним из самых универсальных.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Y

Элегантный аромат наполнен бергамотом, имбирем и яблоком. Средние ноты состоят из шалфея, герани и можжевельника, а базовые ноты окутаны амброй, бобами тонка, кедром, ветивером и ладаном.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Giorgio Armani Acqua di

Свежий аромат наполнен морскими нотами, бергамотом, розмарином, геранью, шалфеем, пачулями и ладаном. Этот парфюм обожают большинство мужчин.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Paco Rabanne 1 Million

Парфюм является достаточно узнаваемым и подходит для смелых и ярких мужчин. Аромат наполнен мандарином, мятой, корицей, розой, кожей, амброй, древесными нотами и пачулями.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

Versace Eros

Этот аромат является сладким и ванильным. Парфюм очень стойкий с запахом мяты, зеленого яблока и лимона. Композицию довершает амброксан, герань, ваниль, ветивер, кедр и дубовый мох.



Мужские духи, которые не выйдут из моды / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали, какими ароматами пахнут богатые женщины. Эти духи отличаются стойкостью и способностью создавать впечатляющую ольфакторную ауру.