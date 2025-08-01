Женщина обожает духи, которые проявляют ее индивидуальность, пишет 24 Канал. Запах передает стиль человека, поэтому так важно среди всех запахов выбрать свой неповторимый аромат. У каждой женщины в коллекции духов есть хотя бы один узнаваемый флакон, который выпустили много лет назад, но с ним невозможно распрощаться.

Читайте также Какие духи подарить женщине: самые трендовые ароматы 2025 года

Какие женские духи не выходят из моды?

Мы собрали 5 лучших женских парфюмов, которые до сих пор активно раскупают в магазинах женщины разных возрастных групп. Ароматы состоят из таких нот, запах которых просто невозможно забыть.

Dolce & Gabbana Light Blue

Аромат перенесет благодаря запаху на побережье Средиземного моря. Он довольно свежий, с нотами лимона, зеленого яблока и кедра. Прекрасно подходит для летнего времени, когда хочется нанести на тело что-то легкое.



Духи, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Versace Bright Crystal

Парфюм окутан фруктово-цветочным запахом. Композиция состоит из граната, юзу, пиона и мускуса. Этот аромат обожают женщины, поскольку он довольно нежный.



Духи, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Black Opium

Аромат любят все женщины, которые хотят добавить своему образу нотку страсти. В нем сочетается сладость и кофейная горечь. Запах переплетается ванилью, кофе, жасмином и розовым перцем.



Духи, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Chanel Coco Mademoiselle

Этот парфюм – классика, что не стареет. Аромат является элегантным и свежим. В парфюме чувствуются ноты пачули, апельсина и турецкой розы.



Духи, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

La Vie Est Belle от Lancôme

Аромат наполнен нотами груши, ириса, ванили и пралине. Культовый парфюм является классикой, которую обожают все женщины.



Духи, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали, какими ароматами пахнут богатые женщины. Эти духи отличаются стойкостью и способностью создавать впечатляющую ольфакторную ауру.