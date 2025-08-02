Аромат для чоловіка є справжнім інструментом самовираження. Завдяки запаху чоловіки передають свою впевненість, харизму та настрій. У світі парфумерії є безліч ароматів, однак серед них всіх є кілька таких, які вже впродовж багатьох років не втрачають своєї популярності.

Чоловіча парфумерія дуже багатогранна, пише 24 Канал. Чоловіки роблять ставку на свіжі, цитрусові аромати, східні та деревні ноти. Серед всіх популярних парфумів, кілька з них вже стали легендарними.

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Які чоловічі парфуми не вийдуть з моди?

Ми зібрали трендові аромати, які постійно з’являються в колекціях чоловіків.

Dior Sauvage Eau de Parfum

Верхні ноти парфуму складаються з бергамоту. Середні ноти оповиті лавандою, сичуанським перцем, анісом та мускатним горіхом, а базові ноти завершує амброксан та ваніль. Цей пряно-свіжий аромат є одним із найуніверсальніших.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Y

Елегантний аромат наповнений бергамотом, імбирем та яблуком. Середні ноти складаються з шавлії, герані та ялівцю, а базові ноти оповиті амброю, бобами тонка, кедром, ветивером та ладаном.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Giorgio Armani Acqua di

Свіжий аромат наповнений морськими нотами, бергамотом, розмарином, геранню, шавлією, пачулями та ладаном. Цей парфум обожнюють більшість чоловіків.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Paco Rabanne 1 Million

Парфум є досить впізнаваним та підходить для сміливих та яскравих чоловіків. Аромат наповнений мандарином, м’ятою, корицею, трояндою, шкірою, амброю, деревними нотами та пачулями.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Versace Eros

Цей аромат є солодким та ванільним. Парфум дуже стійкий із запахом м’яти, зеленого яблука та лимону. Композицію довершує амброксан, герань, ваніль, ветивер, кедр та дубовий мох.



Чоловічі парфуми, які не вийдуть з моди / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.