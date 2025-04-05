Не мийте голову в ці дні: змиєте увесь успіх і щастя

Щоб привабити у життя успіх та позитивну енергетику, волосся варто мити в певні дні. Якщо дотримуватися цього правила, то можна оминути в житті невдачі. Догляд за волоссям – обов’язкова процедура кожної дівчини, тому ділимося секретами, які допоможуть пасмам мати красивий вигляд та залучать в життя хороші події.

Згідно з народними прикметами, існують певні дні тижня, коли пасма краще не чіпати, пише 24 Канал.

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У які дні не можна мити голову

Не рекомендують мити волосся у понеділок, оскільки цей день тижня вважається важким. Прикмети кажуть, що помите волосся у понеділок накличе невдачу й увесь тиждень піде шкереберть, а на роботі будуть постійні невдачі. Окрім того, можуть бути проблеми зі здоров’ям й навіть сварки в сім’ї.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Також поганим днем для банних процедур вважається п’ятниця. Саме в цей день Ісус Христос був розп’ятим й підданий жахливим тортурам, тому за прикметами, якщо помити волосся у п’ятницю, то воно почне випадати.



Волосся не можна мити 3 дні на тиждень / Фото Pexels

Є ще третій день, який не є зовсім вдалим для миття голови. Кажуть, що в цей день є високий ризик виникнення проблем в особистому житті й конфліктів у родині. Предки вірили, що в цей день з себе можна змити успіх й накликати біду.

Правильна техніка миття голови може оптимізувати стан шкіри та сприяти активному росту волосся. Як правильно мити волосся – читайте в нашому матеріалі.

Езотерики не радять мити волосся перед важливими нарадами, зустрічами чи іспитами. Кажуть, що якщо помити голову, то вона буде «порожньою».

Мити волосся можна у вівторок та суботу. Саме ці дні вважаються найкращими для очищення локонів, а середа й четвер є нейтральними днями.