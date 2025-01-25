Від того, коли саме буде придбана річ багато що залежить. Аби покупка була дійсно вдалою, варто запланувати її на певну фазу Місяця, пише 24 Канал.

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Які фази Місяця найсприятливіші для покупок

Астрологи кажуть, що якщо купити річ у несприятливий період, вона зламається, вийде з ладу і прослужить недовго. Загалом, фази Місяця впливають на покупки так:

Спадний Місяць – 13 – 27 лютого – дуже небезпечний період, є велика імовірність імпульсивних покупок. Краще уникати шопінгу у ці дні.

– 13 – 27 лютого – дуже небезпечний період, є велика імовірність імпульсивних покупок. Краще уникати шопінгу у ці дні. Новий Місяць – 28 лютого – є велика імовірність здійснення невдалих покупок.



Коли краще робити дорогі покупки у лютому / Фото Pexels

Зростаючий Місяць – 1 – 11 лютого – найкращий період для покупок. У цей час можна купувати будь-що, зокрема і подарунки. Усі придбання будуть вдалими.

– 1 – 11 лютого – найкращий період для покупок. У цей час можна купувати будь-що, зокрема і подарунки. Усі придбання будуть вдалими. Повня – 12 лютого – період, коли варто уникати дорогих покупок. Найкраще – відкласти покупку на потім, добре її обдумавши.

Місячний календар лютого

Лютий розпочнеться з фази Зростаючого Місяця. Вона триватиме з 1 по 11 число.



Коли новолуння у лютому 2025 / Фото Pexels

12 лютого Землю осяє повний Місяць. А з 13 до 27 числа триватиме його спадання. Новий Місяць з'явиться на небі 28 лютого.

Зверніть увагу! У лютому не буде відбуватися сонячних або місячних затемнень.