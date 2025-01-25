От того, когда именно будет приобретена вещь многое зависит. Чтобы покупка была действительно удачной, стоит запланировать ее на определенную фазу Луны, пишет 24 Канал.

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Какие фазы Луны самые благоприятные для покупок

Астрологи говорят, что если купить вещь в неблагоприятный период, она сломается, выйдет из строя и прослужит недолго. В общем, фазы Луны влияют на покупки так:

Убывающая Луна – 13 – 27 февраля – очень опасный период, есть большая вероятность импульсивных покупок. Лучше избегать шопинга в эти дни.

– 13 – 27 февраля – очень опасный период, есть большая вероятность импульсивных покупок. Лучше избегать шопинга в эти дни. Новая Луна – 28 февраля – есть большая вероятность совершения неудачных покупок.



Когда лучше делать дорогие покупки в феврале / Фото Pexels

Растущая Луна – 1 – 11 февраля – лучший период для покупок. В это время можно покупать что угодно, в том числе и подарки. Все приобретения будут удачными.

– 1 – 11 февраля – лучший период для покупок. В это время можно покупать что угодно, в том числе и подарки. Все приобретения будут удачными. Полнолуние – 12 февраля – период, когда стоит избегать дорогих покупок. Лучше всего – отложить покупку на потом, хорошо ее обдумав.

Лунный календарь февраля

Февраль начнется с фазы Растущей Луны. Она продлится с 1 по 11 число.



Когда новолуние в феврале 2025 / Фото Pexels

12 февраля Землю озарит полная Луна. А с 13 до 27 числа продлится ее убывание. Новая Луна появится на небе 28 февраля.

Обратите внимание! В феврале не будет происходить солнечных или лунных затмений.