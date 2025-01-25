Календар покупок: коли не варто ходити на шопінг у лютому 2025 року

Багато людей відзначає, що фази Місяця впливають на їхнє життя. Зокрема і на те, чи вдалим буде шопінг на цей раз.

Від того, коли саме буде придбана річ багато що залежить. Аби покупка була дійсно вдалою, варто запланувати її на певну фазу Місяця, пише 24 Канал.

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Які фази Місяця найсприятливіші для покупок

Астрологи кажуть, що якщо купити річ у несприятливий період, вона зламається, вийде з ладу і прослужить недовго. Загалом, фази Місяця впливають на покупки так:

Спадний Місяць – 13 – 27 лютого – дуже небезпечний період, є велика імовірність імпульсивних покупок. Краще уникати шопінгу у ці дні.

– 13 – 27 лютого – дуже небезпечний період, є велика імовірність імпульсивних покупок. Краще уникати шопінгу у ці дні. Новий Місяць – 28 лютого – є велика імовірність здійснення невдалих покупок.



Коли краще робити дорогі покупки у лютому / Фото Pexels

Зростаючий Місяць – 1 – 11 лютого – найкращий період для покупок. У цей час можна купувати будь-що, зокрема і подарунки. Усі придбання будуть вдалими.

– 1 – 11 лютого – найкращий період для покупок. У цей час можна купувати будь-що, зокрема і подарунки. Усі придбання будуть вдалими. Повня – 12 лютого – період, коли варто уникати дорогих покупок. Найкраще – відкласти покупку на потім, добре її обдумавши.

Місячний календар лютого

Лютий розпочнеться з фази Зростаючого Місяця. Вона триватиме з 1 по 11 число.



Коли новолуння у лютому 2025 / Фото Pexels

12 лютого Землю осяє повний Місяць. А з 13 до 27 числа триватиме його спадання. Новий Місяць з'явиться на небі 28 лютого.

Зверніть увагу! У лютому не буде відбуватися сонячних або місячних затемнень.