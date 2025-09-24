5 модних джинсів, які будуть на піку популярності до кінця року
- Популярними залишаються широкі джинси, темний денім, джинси зі стрілками, прямі джинси та моделі з міксом фактур.
- Кожен з цих стилів пропонує унікальні елементи, такі як накладні кишені, контрастні шви або поєднання різних тканин.
Незалежно від погоди, джинси залишаються нашим улюбленим елементом гардероба. Попри швидкоплинність трендів, джинси завжди залишаються актуальними, тому далі дізнавайтеся, які фасони будуть в моді.
Джинси – це найкраща річ для створення будь-якого стильного образу, пише 24 Канал з посиланням на Elle. З ними можна легко експериментувати й стилізувати з різноманітним верхом та взуттям.
Якщо хочете додати до гардероба різні моделі джинсів, то радимо ознайомитися з найкращими варіантами, які будуть популярні до кінця року.
Які джинси в моді восени?
Широкі джинси
Джинси широкого крою вважаються сучасною класикою. Вони комфортні, не сковують рухів та ідеально підходять для повсякденного гардероба. Красиво виглядають мішкуваті моделі з низькою талією, варіанти з накладними кишенями чи джинси у світлих відтінках.
Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle
Темний денім
Знову стає популярним темний відтінок деніму. Такі джинси вдало підійдуть для офісного чи вечірнього образу. Фасон може бути – від широкого до розслабленого чи прямого. Головну роль відіграє колір.
Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle
Джинси зі стрілками
Чіткі стрілки чи контрастні шви на джинсах – новий тренд. За їхньою допомогою формується структурований силует та подовжуються ноги. Такі джинси підійдуть всім дівчатам, які люблять мінімалізм.
Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle
Прямі джинси
Попри зміну трендів, прямий крій залишається актуальним. Найгарнішими є варіанти без потертостей та декоративних елементів. Секрет лише у бездоганному крої та базовому кольорі, який поєднається з будь-яким верхом.
Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle
Мікс фактур і матеріалів
Ключовою тенденцією осені є поєднання різних тканин та кольорів в одному виробі. Вибір таких джинсів стане справжньою fashion-заявою.
Модні джинси на осінь 2025 / Фото Elle
