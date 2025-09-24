5 модных джинсов, которые будут на пике популярности до конца года
- Популярными остаются широкие джинсы, темный деним, джинсы со стрелками, прямые джинсы и модели с миксом фактур.
- Каждый из этих стилей предлагает уникальные элементы, такие как накладные карманы, контрастные швы или сочетание разных тканей.
Независимо от погоды, джинсы остаются нашим любимым элементом гардероба. Несмотря на быстротечность трендов, джинсы всегда остаются актуальными, поэтому далее узнавайте, какие фасоны будут в моде.
Джинсы – это лучшая вещь для создания любого стильного образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. С ними можно легко экспериментировать и стилизовать с разнообразным верхом и обувью.
Если хотите добавить в гардероб различные модели джинсов, то советуем ознакомиться с лучшими вариантами, которые будут популярны до конца года.
Какие джинсы в моде осенью?
Широкие джинсы
Джинсы широкого кроя считаются современной классикой. Они комфортные, не сковывают движений и идеально подходят для повседневного гардероба. Красиво смотрятся мешковатые модели с низкой талией, варианты с накладными карманами или джинсы в светлых оттенках.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle
Темный деним
Снова становится популярным темный оттенок денима. Такие джинсы удачно подойдут для офисного или вечернего образа. Фасон может быть – от широкого до расслабленного или прямого. Главную роль играет цвет.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle
Джинсы со стрелками
Четкие стрелки или контрастные швы на джинсах – новый тренд. С их помощью формируется структурированный силуэт и удлиняются ноги. Такие джинсы подойдут всем девушкам, которые любят минимализм.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle
Прямые джинсы
Несмотря на изменение трендов, прямой крой остается актуальным. Самыми красивыми являются варианты без потертостей и декоративных элементов. Секрет только в безупречном крое и базовом цвете, который сочетается с любым верхом.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle
Микс фактур и материалов
Ключевой тенденцией осени является сочетание различных тканей и цветов в одном изделии. Выбор таких джинсов станет настоящим fashion-заявлением.
Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle
