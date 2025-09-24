Независимо от погоды, джинсы остаются нашим любимым элементом гардероба. Несмотря на быстротечность трендов, джинсы всегда остаются актуальными, поэтому далее узнавайте, какие фасоны будут в моде.

Джинсы – это лучшая вещь для создания любого стильного образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. С ними можно легко экспериментировать и стилизовать с разнообразным верхом и обувью.

Если хотите добавить в гардероб различные модели джинсов, то советуем ознакомиться с лучшими вариантами, которые будут популярны до конца года.

Какие джинсы в моде осенью?

Широкие джинсы

Джинсы широкого кроя считаются современной классикой. Они комфортные, не сковывают движений и идеально подходят для повседневного гардероба. Красиво смотрятся мешковатые модели с низкой талией, варианты с накладными карманами или джинсы в светлых оттенках.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle

Темный деним

Снова становится популярным темный оттенок денима. Такие джинсы удачно подойдут для офисного или вечернего образа. Фасон может быть – от широкого до расслабленного или прямого. Главную роль играет цвет.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle

Джинсы со стрелками

Четкие стрелки или контрастные швы на джинсах – новый тренд. С их помощью формируется структурированный силуэт и удлиняются ноги. Такие джинсы подойдут всем девушкам, которые любят минимализм.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle

Прямые джинсы

Несмотря на изменение трендов, прямой крой остается актуальным. Самыми красивыми являются варианты без потертостей и декоративных элементов. Секрет только в безупречном крое и базовом цвете, который сочетается с любым верхом.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle

Микс фактур и материалов

Ключевой тенденцией осени является сочетание различных тканей и цветов в одном изделии. Выбор таких джинсов станет настоящим fashion-заявлением.



Модные джинсы на осень 2025 / Фото Elle

