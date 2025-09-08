Денім цієї осені буде одним з найбажаніших матеріалів. Кілька речей вже увійшли в тренди, тож їх охоче носять модниці. Практичний денім має настільки вдалий вигляд з осіннім вбранням, що сподобається всім.

Джинсова річ чудово підходить для денної чи вечірньої пори, тому матеріал є універсальним, незалежно від того, чи це сині джинси, спідниця, сорочка або куртка, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Одяг з деніму ми постійно бачимо в соціальних мережах, тому пропонуємо переглянути кілька найкращих образів, які активно носять модні дівчата.

Який денім буде в моді восени?

Куртки

Джинсові куртки посіли особливе місце в колекціях брендів, тож ідеально підійдуть до стилізації з джинсами, спідницями чи бермудами.

Джинсова сорочка

Сорочка з деніму – це красивий предмет одягу, який можна поєднувати з різним вбранням та низом, втім дівчата підбирають для себе красиві джинси, створюючи монохромний аутфіт.

Джинсова спідниця

Спідниці з деніму були дуже широко представлені на подіумах. Особливо їх багато в колекціях брендів Versace та Michael Kors. Цього сезону актуальними є моделі в довжині міді та міні.

Бермуди

Модні інфлюенсери залюбки доповнюють свої образи бермудами. Ця річ залишиться модною восени, оскільки комбінувати джинсові шорти можна з різними блейзерами, светрами, сорочками та куртками.

Сукня

Восени актуальними будуть сукні різних кроїв та дизайнів. Та попри це, ми будемо носити вічну класику – короткі моделі A-крою чи розслаблені варіанти міді.

Які джинси повертаються в моду?