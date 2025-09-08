Джинсовые вещи, которые мы будем носить этой осенью: они уже в тренде
- Джинсовая мода этой осени включает куртки, рубашки, юбки, бермуды и платья, которые можно комбинировать с различными элементами гардероба.
- Джинсовые юбки есть в коллекциях Versace и Michael Kors, а бермуды популярны среди модных инфлюенсеров.
Деним этой осенью будет одним из самых желанных материалов. Несколько вещей уже вошли в тренды, поэтому их охотно носят модницы. Практичный деним настолько удачно смотрится с осенними нарядами, что понравится всем.
Джинсовая вещь прекрасно подходит для дневного или вечернего времени, поэтому материал является универсальным, независимо от того, или это синие джинсы, юбка, рубашка или куртка, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
Одежду из денима мы постоянно видим в социальных сетях, поэтому предлагаем посмотреть несколько лучших образов, которые активно носят модные девушки.
Какой деним будет в моде осенью?
Куртки
Джинсовые куртки заняли особое место в коллекциях брендов, поэтому идеально подойдут к стилизации с джинсами, юбками или бермудами.
Джинсовая рубашка
Рубашка из денима – это красивый предмет одежды, который можно сочетать с различными нарядами и низом, впрочем девушки подбирают для себя красивые джинсы, создавая монохромный аутфит.
Джинсовая юбка
Юбки из денима были очень широко представлены на подиумах. Особенно их много в коллекциях брендов Versace и Michael Kors. В этом сезоне актуальны модели в длине миди и мини.
Бермуды
Модные инфлюенсеры охотно дополняют свои образы бермудами. Эта вещь останется модной осенью, поскольку комбинировать джинсовые шорты можно с различными блейзерами, свитерами, рубашками и куртками.
Платье
Осенью актуальными будут платья разных кроев и дизайнов. Но несмотря на это, мы будем носить вечную классику – короткие модели A-кроя или расслабленные варианты миди.
Какие джинсы возвращаются в моду?
- Недавно Дакота Джонсон сделала модный выход в джинсах-сигаретах, которые должны стать трендом осени 2025 года.
- Известные дизайнеры, такие как Diesel, Dsquared2 и Loewe, уже представили свои версии джинсов-сигарет, подчеркивая их актуальность в современной моде.
