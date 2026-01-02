5 головних уборів на зиму, які мають вау-ефект: сподобаються всім

У зимову пору вовняні пальта, шуби й теплі в’язані речі посідають центральне місце в нашому гардеробі, а без головних уборів, які зігрівають, складно собі уявити вихід з дому. Шапки відіграють важливу роль, тому радимо придивитися до найцікавіших варіантів.

Панами, шапки та кепки не лише захищають від вітру й снігу, але й стають фінальним доповненням, які здатні оживити навіть найпростіший образ, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Які головні убори в моді?

Хутряні шапки

Цього року доволі модними стали хутряні шуби, а разом із тим особливу роль посіли хутряні головні убори. Попри те, що хутряні шапки вже давно вважаються класикою, лише кілька сезонів тому вони знову з’явилися у наших гардеробах. Найкраще виглядають шапки в чорному, кремовому та бордовому кольорі.

Балаклава

Кілька років тому балаклава була досить суперечливою й не всі наважувалися її одягати. Але тепер вона закріпилася в моді остаточно й стала фаворитом модниць. Балаклава закриває значну частину обличчя та є одним з найтепліших та найпрактичніших варіантів для морозних днів.

Шапка біні

Класична шапка біні є найпопулярнішим головним убором на зиму. Найкраще обирати вовняні моделі, а серед кольорів обирати яскравий чи нейтральний.

В’язана панама-відро

Цього сезону попит на панами-відра зріс на 500% порівняно з минулим роком. Увагу до цього головного убору привернула Кендалл Дженнер, тож тепер всі модниці хочуть також такий головний убір.

Кепка Kangol

Кепки з’явилися в моді понад століття тому, але справжній пік стався у 90-х роках, коли всі світові зірки носили моделі бренду Kangol. Через три десятиліття кепки знову повернулися в моду і мають всі шанси стати справжнім хітом.

Образ з шапкою на зиму спробуйте довершити красивим шарфом. Модниці надають перевагу асиметричним шарфам, масивній в'язці та яскравим відтінкам для створення виразних зимових образів, пише Cosmopolitan. Шкіряні рукавички, особливо вище ліктів, стають популярним трендом цього сезону, доповнюючи шарфи у зимовому гардеробі.

Які речі будуть в тренді взимку?