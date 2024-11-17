Кольори волосся, які молодять жінку: як пофарбуватися після 40, 50 та 60 років

Стилісти вважають, що надто темні кольори здатні додати жінці віку та підкреслити втому. Якщо ж підібрати інший відтінок, то можна мати набагато молодший вигляд. Варто звернути увагу на ті кольори, які додадуть волоссю здорового сяйва та візуально зроблять свіжішим.

Щоб виглядати свіжо та молодо, треба відмовитися від надто яскравих кольорів на користь натуральних відтінків, пише 24 Канал з посиланням на Hair blog. Щоб отримати молодший вигляд після 40, 50 чи 60 років, достатньо зробити фарбування.

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Стилісти назвали кілька варіантів фарбування, які підійдуть для жінок, які хочуть омолодити свій вигляд.

Масляний блонд

Цей красивий та розкішний колір забезпечить жінці помолодшання на 10 років. Світлий відтінок завжди забирає жінці зайвого віку, тож завдяки маслянистому блонду можна досить вдало освіжити свій вигляд.



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Мідно-коричневий колір

Від яскравих рудих кольорів варто відмовитися, а спробуйте зосередитися на мідно-коричневому відтінку чи карамельному блонді. Доказом того, що цей колір чудово виглядає після 50 років є акторка Джулія Робертс.



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Карамельний балаяж

Цей відтінок є одним із наймодніших у 2024 році, тож сподобається багатьом жінкам. Основу кольору складає палена карамель в поєднанні з молочним чи темним шоколадом. Колір здатен приховати сивину й додати жінці жіночності.



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Коричневий колір

Він надає жінці впевненості в собі, тож чудово підійде для фарбування після 50 чи 60 років. Він переплітається із золотистими відтінками, які чудово переливаються на світлі.



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Добре приховують сивину відтінки блонд, світло-русявий чи темно-коричневий. А от експериментальних та яскравих відтінків треба уникати. Платиновий блонд, рудий чи чорний можуть лише все зіпсувати.