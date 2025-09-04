Трендове коротке волосся на осінь: зірковий стиліст розповів про топові варіанти
- Провідний стиліст Дом Сілі рекомендує асиметричний боб, класичну піксі, стрижку міді, італійський боб та стрижку з чубчиком як найкращі короткі зачіски на осінь.
- Популярні тренди включають стрижку піксі у мідному відтінку, короткі багатошарові стрижки, боб у стилі 90-х та довжини до ключиць, які підходять для різних форм обличчя та текстур волосся.
У новому сезоні завжди хочеться оновити гардероб чи створити стильну зачіску. Судячи з трендів, то цього року дуже популярними стають короткі стрижки.
Провідний стиліст по волоссю Дом Сілі розповів про найкращі короткі стрижки, на які варто звернути увагу восени, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Якщо ви бажаєте знайти ідеальну зачіску на осінь, то радимо ознайомитися з найкращими сезонними позиціями.
Яку коротку зачіску зробити восени?
Асиметричний боб
За словами стиліста, асиметрія починає набирати обертів, тож цієї осені ми побачимо її не лише на вбранню, але й у зачісках. Асиметричний боб має красивий вигляд та пасує до різних текстур.
Класична піксі
Цього сезону піксі переживає своє відродження. Коротка стрижка набирає популярності, а її хочуть приміряти навіть молоді дівчата, які відмовляються від довжини.
Стрижка міді
Для жінок, які не хочуть стригти волосся надто коротко, можуть спробувати зачіску середньої довжини, які теж стають популярними. Така зачіска має стриманий та шикарний вигляд й не потребує жодних складнощів у догляді.
Італійський боб
Ця стрижка цієї осені має універсальний та красивий вигляд. Вона може бути різною – гладкою, об’ємною, текстурованою та навіть гламурною.
Стрижка з чубчиком
Для тих, хто вже зробив стрижку цього літа, але хоче трохи освіжити волосся в новому сезоні – пропонуємо зробити чубчик. Цієї осені він знову стає популярним. Краще зробити ставку на чубчик, який обрамляє обличчя.
Які ще стрижки в моді цієї осені?
- Дуже популярною цієї осені стане стрижка піксі у мідному відтінку. Таку зачіску носить вже безліч американських модниць.
- У моду повертається стрижка з 2000-х, яка підходить для більшості форм обличчя й додає об'єму навіть тонкому волоссю.
- Для тих, хто шукає стрижки, які не вимагають особливого догляду, радимо придивитися до коротких багатошарових стрижок, бобу в стилі 90-х, довжини до ключиць, легких шарів, бобу-паж, вкороченого бобу.
