В новом сезоне всегда хочется обновить гардероб или создать стильную прическу. Судя по трендам, то в этом году очень популярными становятся короткие стрижки.

Ведущий стилист по волосам Дом Сили рассказал о лучших коротких стрижках, на которые стоит обратить внимание осенью, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Если вы хотите найти идеальную прическу на осень, то советуем ознакомиться с лучшими сезонными позициями.

Читайте также "Можно потерять голову": мужчины назвали самые соблазнительные женские прически

Какую короткую прическу сделать осенью?

Асимметричный боб

По словам стилиста, асимметрия начинает набирать обороты, поэтому этой осенью мы увидим ее не только на одежде, но и в прическах. Асимметричный боб имеет красивый вид и подходит к различным текстурам.

Классическая пикси

В этом сезоне пикси переживает свое возрождение. Короткая стрижка набирает популярность, а ее хотят примерить даже молодые девушки, которые отказываются от длины.

Стрижка миди

Для женщин, которые не хотят стричь волосы слишком коротко, могут попробовать прическу средней длины, которые тоже становятся популярными. Такая прическа имеет сдержанный и шикарный вид и не требует никаких сложностей в уходе.

Итальянский боб

Эта стрижка этой осенью имеет универсальный и красивый вид. Она может быть разной – гладкой, объемной, текстурированной и даже гламурной.

Стрижка с челкой

Для тех, кто уже сделал стрижку этим летом, но хочет немного освежить волосы в новом сезоне – предлагаем сделать челку. Этой осенью она снова становится популярной. Лучше сделать ставку на челку, которая обрамляет лицо.

Какие еще стрижки в моде этой осенью?