Кросівки стають особливо популярними в осінню пору, тож нам без них не обійтися. Вересень з кожним днем буде коротшим та холоднішим, тому кросівки – це вигідна заміна в’єтнамкам та балеткам.

У сучасному світі кросівки вважаються найбажанішим взуттям, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Ікони стилю вже показали стильні кросівки, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.

Які кросівки будуть в моді восени?

Вузькі кросівки

Одним з найбільших трендів цього року вважаються кросівки мінімалістичного вигляду з тонкою підошвою. Популярним є взуття молочного, бежевого та червоного відтінку.

Коричневі кросівки

Цього сезону особливо популярними стануть кросівки коричневого відтінку. Зараз вони особливо в центрі уваги, тому радимо додати їх до свого гардероба.

Тваринний принт

Анімалістичний принт продовжує залишатися популярним, тому кросівки стануть чудовим вибором для всіх, хто любить ефектний вигляд взуття.

Срібні кросівки

Ще кілька років тому стався ажіотаж навколо моделей New Balance 530, а цього року мода на металік продовжується, тому радимо обрати взуття сріблястого відтінку.

Боксерське взуття

Це взуття було актуальним багато років тому, а тепер знову повернулося в моду з великим успіхом. Високе взуття у спортивному стилі має стильний вигляд з короткими джинсовими спідницями.

Яке ще взуття буде в моді восени?