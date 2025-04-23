Фруктові парфуми, від яких в захваті всі жінки: аромати, які підкорили серця мільйонів

Згідно зі статистикою, саме навесні парфуми з фруктовими нотками зараз є найпопулярнішими. Це можуть бути парфуми із запахом манго, полуниці, груші чи ананасу. Саме ці фрукти найчастіше гуглять й шукають для себе відповідні парфуми.

Минулої весни всі були одержимі нотами вишні, а вже цього року тренд поширився на інші фрукти, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Фахівці кажуть, що зараз домінують аромати з нотами ягід, цитрусових та дині.

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Jo Malone London – Beach Blossom Cologne

Парфум наповнений кокосовою водою, кедром, лаймом, м’ятою, бобами тонка, ваніллю й ветивером. Аромат не лиш містить екзотичні ноти й тропічний аромат, але й певну кремовість, яку надає йому ваніль.



Аромати, які ідеально підходять на весну / Фото In Journal

Chanel – Chance Eau de Tendre

Ці парфуми підійдуть всім, хто любить повітряні та ніжні аромати. Парфум містить ноти пачулі та рожевого перцю, а далі йдуть акорди грейпфрута, дині та троянди. Цей тонкий аромат чудово підходить для весняно-літньої пори.



Аромати, які ідеально підходять на весну / Фото In Journal

Byredo – Pulp

Фруктовий парфум є одним з найоригінальніших, оскільки вміщує в собі зовсім несолодкі фрукти. Він наповнений чорною смородиною, кардамоном, інжиром, червоним яблуком, цвітом персика та праліне.



Аромати, які ідеально підходять на весну / Фото In Journal

Tom Ford – Bitter Peach

Ця парфумована композиція є свіжою та солодкою. Аромат ідеально підходить для жінок дорослого віку, які сумують за персиковими парфумами підліткового віку.



Аромати, які ідеально підходять на весну / Фото In Journal

Christian Dior – La Collection Privee Rouge Trafalgar

Парфум ще з 2020 року відкривається п'янкими фруктовими нотами, але мускус і пачулі надають йому необхідну глибину.



Аромати, які ідеально підходять на весну / Фото In Journal

Обираючи парфум для нового сезону, пропонуємо переглянути 5 варіантів, які чудово доповнять будь-який весняний аутфіт.