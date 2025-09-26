Вони будуть повсюди – як виглядають найпопулярніші куртки осені
- Цієї осені модними є замшеві куртки в стилі 70-х, довгі тренчі та об'ємні бомбери.
- Популярність набирають короткі тренчі, а з другої половини жовтня — пальта з шарфом і штучні шуби.
Поки погода для пальта ще занадто тепла, на модну арену виходять куртки. Вони завжди актуальні з настанням вересня, змінюються лише фасони. Легка куртка – це оптимальний варіант для осінніх днів до середини жовтня.
Верхній одяг восени є невід’ємною частиною гардероба на осінню пору, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. На піку популярності цього сезону вже звичні для нас моделі, а також цікаві варіанти курток й тренчів, які неодмінно вам сподобаються.
Читайте також Андре Тан розповів, який одяг можна носити в офіс: захочете повторити
Куртка здатна не лише захистити від вітру й холоду, але довершити й вдосконалити образ, тому пропонуємо переглянути кілька цікавих моделей.
Яку куртку придбати восени?
Замшева куртка
Матеріал із замші цієї осені є ключовим. Дівчата підбирають замшеві кросівки, сумку, а тепер мода дібралася ще й до куртки. Стилісти зазначають, що окрім базових замшевих курток, актуальними будуть моделі в стилі 70-х років з бахромою. Найкраще замш виглядає в коричневому та карамельному відтінку. Поєднуйте верхній одяг зі стильними чоботами та сумкою в тон до куртки.
Довгий тренч
Не здає своїх позицій цієї осені тренч. Довгі моделі тренчів представили у своїх колекціях бренди Burberry, Bottega Veneta і The Row. Вишуканий тренч – це універсальна річ на осінь, яку можна поєднувати з чоботами чи кросівками.
Об’ємний бомбер
Завдяки бомберу можна створити безліч повсякденних образів з різними фасонами джинсів чи штанів. Бомбер виглядає невимушено й стає цікавою родзинкою образу. Робіть ставку на модний стьобаний чи шкіряний бомбер.
Вкорочений тренч
Альтернативою довгому тренчу є короткий. Не всі ще насмілилися додати цю річ до свого гардероба, втім завдяки європейським інфлюенсерам, цей верхній одяг стає дедалі популярнішим. Короткий тренч добре поєднується з джинсами, штанами палаццо, туфлями, кросівками чи чоботами на підборах.
Видання Woman and Home зазначає, що цього року в моді також буде пальто з шарфом одного тону та шуба зі штучного хутра. Цей верхній одяг вже сміливо можна приміряти з другої половини жовтня, коли погода різко зміниться й стане холодніше.
Який шкіряний одяг ніколи не вийде з моди?
Шкіряні жакети, тренчі, дублянки та байкерські куртки залишаються в моді завдяки їх універсальності та стильності.
На осінь популярні також вітрівки, вкорочені тренчі та пальто-жакети, які підходять для мінливої погоди.
Часті питання
Які тренди верхнього одягу восени 2025 року?
Восени 2025 року на піку популярності залишаються звичні моделі курток і тренчів. Особливо актуальними є замшеві куртки, довгі тренчі, об'ємні бомбери та вкорочені тренчі.
Який матеріал є ключовим для курток цього сезону?
Замшева куртка є ключовим елементом цього сезону. Замшеві куртки виглядають найкраще в коричневих та карамельних відтінках та можуть поєднуватися зі стильними чоботами та сумкою в тон.
Який верхній одяг рекомендують носити з другої половини жовтня?
З другої половини жовтня рекомендують носити пальто з шарфом одного тону та шубу зі штучного хутра, оскільки погода стане холоднішою.