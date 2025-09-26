Верхній одяг восени є невід’ємною частиною гардероба на осінню пору, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. На піку популярності цього сезону вже звичні для нас моделі, а також цікаві варіанти курток й тренчів, які неодмінно вам сподобаються.

Куртка здатна не лише захистити від вітру й холоду, але довершити й вдосконалити образ, тому пропонуємо переглянути кілька цікавих моделей.

Яку куртку придбати восени?

Замшева куртка

Матеріал із замші цієї осені є ключовим. Дівчата підбирають замшеві кросівки, сумку, а тепер мода дібралася ще й до куртки. Стилісти зазначають, що окрім базових замшевих курток, актуальними будуть моделі в стилі 70-х років з бахромою. Найкраще замш виглядає в коричневому та карамельному відтінку. Поєднуйте верхній одяг зі стильними чоботами та сумкою в тон до куртки.

Довгий тренч

Не здає своїх позицій цієї осені тренч. Довгі моделі тренчів представили у своїх колекціях бренди Burberry, Bottega Veneta і The Row. Вишуканий тренч – це універсальна річ на осінь, яку можна поєднувати з чоботами чи кросівками.

Об’ємний бомбер

Завдяки бомберу можна створити безліч повсякденних образів з різними фасонами джинсів чи штанів. Бомбер виглядає невимушено й стає цікавою родзинкою образу. Робіть ставку на модний стьобаний чи шкіряний бомбер.

Вкорочений тренч

Альтернативою довгому тренчу є короткий. Не всі ще насмілилися додати цю річ до свого гардероба, втім завдяки європейським інфлюенсерам, цей верхній одяг стає дедалі популярнішим. Короткий тренч добре поєднується з джинсами, штанами палаццо, туфлями, кросівками чи чоботами на підборах.

Видання Woman and Home зазначає, що цього року в моді також буде пальто з шарфом одного тону та шуба зі штучного хутра. Цей верхній одяг вже сміливо можна приміряти з другої половини жовтня, коли погода різко зміниться й стане холодніше.

