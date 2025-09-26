Верхняя одежда осенью является неотъемлемой частью гардероба на осеннюю пору, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. На пике популярности в этом сезоне уже привычные для нас модели, а также интересные варианты курток и тренчей, которые непременно вам понравятся.

Куртка способна не только защитить от ветра и холода, но завершить и усовершенствовать образ, поэтому предлагаем посмотреть несколько интересных моделей.

Какую куртку приобрести осенью?

Замшевая куртка

Материал из замши этой осенью является ключевым. Девушки подбирают замшевые кроссовки, сумку, а теперь мода добралась еще и до куртки. Стилисты отмечают, что кроме базовых замшевых курток, актуальными будут модели в стиле 70-х годов с бахромой. Лучше всего замш выглядит в коричневом и карамельном оттенке. Сочетайте верхнюю одежду со стильными сапогами и сумкой в тон к куртке.

Длинный тренч

Не сдает своих позиций этой осенью тренч. Длинные модели тренчей представили в своих коллекциях бренды Burberry, Bottega Veneta и The Row. Изысканный тренч – это универсальная вещь на осень, которую можно сочетать с сапогами или кроссовками.

Объемный бомбер

Благодаря бомберу можно создать множество повседневных образов с различными фасонами джинсов или брюк. Бомбер выглядит непринужденно и становится интересной изюминкой образа. Делайте ставку на модный стеганый или кожаный бомбер.

Укороченный тренч

Альтернативой длинному тренчу является короткий. Не все еще осмелились добавить эту вещь в свой гардероб, впрочем благодаря европейским инфлюенсерам, эта верхняя одежда становится все более популярной. Короткий тренч хорошо сочетается с джинсами, брюками палаццо, туфлями, кроссовками или сапогами на каблуках.

Издание Woman and Home отмечает, что в этом году в моде также будет пальто с шарфом одного тона и шуба из искусственного меха. Эту верхнюю одежду уже смело можно примерять со второй половины октября, когда погода резко изменится и станет холоднее.

