Пока погода для пальто еще слишком теплая, на модную арену выходят куртки. Они всегда актуальны с наступлением сентября, меняются лишь фасоны. Легкая куртка –это оптимальный вариант для осенних дней до середины октября.

Верхняя одежда осенью является неотъемлемой частью гардероба на осеннюю пору, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. На пике популярности в этом сезоне уже привычные для нас модели, а также интересные варианты курток и тренчей, которые непременно вам понравятся.

Куртка способна не только защитить от ветра и холода, но завершить и усовершенствовать образ, поэтому предлагаем посмотреть несколько интересных моделей.

Какую куртку приобрести осенью?

Замшевая куртка

Материал из замши этой осенью является ключевым. Девушки подбирают замшевые кроссовки, сумку, а теперь мода добралась еще и до куртки. Стилисты отмечают, что кроме базовых замшевых курток, актуальными будут модели в стиле 70-х годов с бахромой. Лучше всего замш выглядит в коричневом и карамельном оттенке. Сочетайте верхнюю одежду со стильными сапогами и сумкой в тон к куртке.

Длинный тренч

Не сдает своих позиций этой осенью тренч. Длинные модели тренчей представили в своих коллекциях бренды Burberry, Bottega Veneta и The Row. Изысканный тренч – это универсальная вещь на осень, которую можно сочетать с сапогами или кроссовками.

Объемный бомбер

Благодаря бомберу можно создать множество повседневных образов с различными фасонами джинсов или брюк. Бомбер выглядит непринужденно и становится интересной изюминкой образа. Делайте ставку на модный стеганый или кожаный бомбер.

Укороченный тренч

Альтернативой длинному тренчу является короткий. Не все еще осмелились добавить эту вещь в свой гардероб, впрочем благодаря европейским инфлюенсерам, эта верхняя одежда становится все более популярной. Короткий тренч хорошо сочетается с джинсами, брюками палаццо, туфлями, кроссовками или сапогами на каблуках.

Издание Woman and Home отмечает, что в этом году в моде также будет пальто с шарфом одного тона и шуба из искусственного меха. Эту верхнюю одежду уже смело можно примерять со второй половины октября, когда погода резко изменится и станет холоднее.

