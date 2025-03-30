Ніяких квітів: ідеї оригінального весняного манікюру, що викликають захват
- Креативний манікюр може додати цікавий акцент в образ.
- Прикрашання нігтів за допомогою об'ємних фігурок також в тренді цього року.
Цієї весни в моді різноманітні малюнки на нігтях. Також в тренді цікаві декоративні елементи.
Завдяки малюнкам можна створити справжній мистецький шедевр на нігтях. Варто відзначити і те, що креативний манікюр додасть цікавий акцент у ваш образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр варто зробити цієї весни
- Френч з серцями
Френч можна сміливо віднести до класичних варіантів манікюру. Якщо виконати цей дизайн за допомогою малюнків, він виглядатиме дуже креативно і незвично.
- Вогняні серця
Такий малюнок гарно виглядатиме саме на довгих нігтях. Завдяки різноманітним поєднанням кольорів, його можна зробити цікавішим.
- Поєднання багатьох малюнків
Не варто зациклюватись лише на одному дизайні. Можна поєднати абсолютно різні малюнки, головне – обирати їх у одній стилістиці.
- Зіркове небо
Саме з паєток можна створити цікаву композицію. Наприклад, зобразити справжнє зіркове небо.
- Ланцюжки
За допомогою ланцюжків невеликого об'єму можна створити гарну композицію на нігтях. Головне їх міцно закріпити, аби вони не заважали у повсякденному житті.
Зверніть увагу! Цьогоріч в тренді також прикрашання нігтів за допомогою об'ємних фігурок.