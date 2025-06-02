Трендові сонцезахисні окуляри на літо 2025: на що звернути увагу

Літо вже настало, тож час підбирати для себе окуляри, без яких нам не обійтися в сонячну пору року. В арсеналі кожної дівчини можуть бути кілька пар сонцезахисних окулярів, якими можна доповнювати різні образи.

Під час презентацій нових колекцій, модні бренди презентують завжди не лише вбрання, але й взуття, сумки та аксесуари, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Дизайнери вже встигли продемонструвати трендові модні форми, кольори, варіанти оправ та лінз для літнього сезону.

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Класична квадратна форма

Такі окуляри – це позачасовий фаворит для мільйонів дівчат зі всього світу. За орієнтир можна брати культові окуляри Ray-Ban.



Трендові окуляри на літо / Фото Harper's Bazaar

Окуляри авіатори

Ця чергова класична форма окулярів також опинилася в топі трендів. Авіатори завжди посідають чільне місце на показах світових брендів й не виходять ніколи з моди. Окуляри в ретростилі ідеально пасуватимуть до літніх образів, які будуть наповнені речима з минулих років.



Стильні окуляри на літо / Фото Harper's Bazaar

У стилі ретро

Дух минулих епох добряче захопив подіуми цього року, тож бренди представили окуляри, які частково натхненні стилем Жаклін Кеннеді. Також можна звертати увагу на окуляри, які були в моді у 1960-х роках.



Трендові окуляри на літо / Фото Harper's Bazaar

Біла оправа

Щоб додати цікавої родзинки у свій образ, радимо звертати на красиві окуляри в білій оправі. Вони не є надто гучними, втім вдало урізноманітнюють аутфіт й підійдуть для любителів бохо-естетики.



Модні окуляри на літо / Фото Harper's Bazaar

Жовті лінзи

Типові чорні та коричневі лінзи є у всіх, а задля того, щоб трішки урізноманітнити аутфіт, рекомендуємо обирати для себе окуляри з жовтими лінзами. Вони додадуть гарного сонячного настрою й вдало довершать будь-який образ.



Трендові окуляри на літо / Фото Harper's Bazaar

До слова, цього року в моду входить одна блуза, яку вже носять багато модниць. Ця річ добре поєднується з джинсами, штанами палаццо, капрі та спідницями, а також з різноманітним взуттям і жакетами. Як вона виглядає – дивіться в нашому матеріалі.