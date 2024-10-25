Жіночі парфуми, які дорого пахнуть: ці аромати стали легендою

Є кілька парфумів, які стали культовими, а все тому, що мають бездоганний дорогий запах. Ці елітні аромати нікого не залишать байдужими, оскільки мають такий шлейф, який буде ще довго за вами тягнутися й приваблюватиме інших.

Сучасна парфумерія дає змогу вибрати неймовірні аромати з чудовою стійкістю, пише Lady 24. Вибір аромату – річ досить суб’єктивна. До прикладу, для когось легендарні Baccarat Rouge 540 будуть приголомшливими, для інших – чимось сумнівним та різким.

Цікаво Аромати, що вражають: які парфуми обрати жінці на 2025 рік

Втім орієнтуючись на відгуках людей, ми зібрали кілька ароматів, які мають дорогий запах та підійдуть майже всім жінкам.

Black Opium від Yves Saint Laurent

Ці парфуми можуть викликати залежність, оскільки їхній яскравий та спокусливий запах неможливо забути. Аромат є досить впізнаваним та складається з нот ванілі, кави, груші та солодкості, які відтіняє жасмин, пачулі та мигдаль.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Lost Cherry від Tom Ford

Цей аромат здатен звести з розуму будь-яку жінку, яка любить дорогі запахи. Парфуми мають запах наче варення з вишні з додаванням амаретто. Підходять парфуми для всіх, хто любить терпкий запах та аромат ягід з кісточковим присмаком.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Flora від Gucci

Деревно-квітковий аромат парфумів від Gucci подобається багатьом представницям жіночої статі. Верхні ноти парфумів включають півонію та мандариновий апельсин, а троянда надає їм солодкості.

Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Euphoria від Calvin Klein

Цей яскравий аромат містить східно-квіткову композицію, яка характеризується високою стійкістю та бездоганним шлейфом, який може тягнутися годинами. Аромат відкривається гранатом та нотками чорної орхідеї й лотоса, які додають парфумам жіночності. Парфум підійде для всіх жінок з характером.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest