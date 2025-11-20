5 парфумів, які ідеально підходять на зиму: їх полюблять всі

Амбер є доволі популярною пармерною ноткою у зимових парфумах. Запах добре поєднується з квітковими, деревними та пряними ароматами, залишаючи після себе теплий шлейф.

Парфумери кажуть, що амбер – це не просто нота, а цілий акорд, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Амбра поєднує в собі ваніль, пачулі, бензоїн, мускус та пудрові відтінки. Для тих, хто шукає на зиму чуттєві аромати, пропонуємо переглянути 5 найкращих парфумів, які люблять більшість жінок.

Які парфуми купити на зиму?

Aerin – Amber Musk

Аромат створює відчуття м’якості та комфорту. У композиції присутня магнолія, кокосова вода, абсолют троянди, а базу формує бензоїн, мускус, сандал та амбер. Разом аромати створюють квітково-пудровий шлейф, який приємно пахне на шкірі.



Вишукані парфуми на зиму / Фото Pinterest

Maison Margiela – Replica Jazz Club

Цей варіант парфумів підходить для тих, хто любить пряні та шкіряні аромати. Аромат наповнений нотками рожевого перцю, ванілі, тютюну та амбри. Запах відчувається дуже чоловічим та підходить для жінок, які люблять насичені парфуми.





Вишукані парфуми на зиму / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn – Super Amber

Основні акорди аромату складаються з амберу, ванілі, кедру та мускусу. Парфум має запах ніжності й теплоти з сучасними нотами.





Вишукані парфуми на зиму / Фото Pinterest

Le Labo – Another 13

Цей аромат дуже тонкий та делікатний. Серед нот присутній амброксан, мускус, амбер, жасмин та мох.





Вишукані парфуми на зиму / Фото Pinterest

Christian Dior – Ambre Nuit

Аромат є вишуканим та класичним, побудованим на запаху теплої смолистої амбри та турецької троянди. Такий парфум підійде для особливих моментів.



Вишукані парфуми на зиму / Фото Pinterest

Якщо ж ви не опираєтеся виключно на зимові аромати, то можна придивитися до інших парфумів, пише Cosmopolitan. Фахівці назвали певні запахи, які закохують в себе з перших нот. Перераховані парфуми включають аромати від Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian та Byredo, кожен з яких має унікальну композицію. Ці аромати містять різноманітні ноти, такі як жасмин, ваніль, тютюн, кокос та слива, що створюють незабутній шлейф.

