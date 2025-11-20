Укр Рус
Lady Бьюти-тренды 5 парфюмов, которые идеально подходят на зиму: их полюбят все
20 ноября, 13:37
3

5 парфюмов, которые идеально подходят на зиму: их полюбят все

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Амбер является популярной нотой в зимних парфюмах, сочетая в себе ваниль, пачули и мускус.
  • Среди рекомендуемых зимних парфюмов: Aerin Amber Musk, Maison Margiela Replica Jazz Club, Ellis Brooklyn Super Amber, Le Labo Another 13, Christian Dior Ambre Nuit.

Амбер является довольно популярной парфюмерной ноткой в зимних духах. Запах хорошо сочетается с цветочными, древесными и пряными ароматами, оставляя после себя теплый шлейф.

Парфюмеры говорят, что амбер – это не просто нота, а целый аккорд, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Амбра сочетает в себе ваниль, пачули, бензоин, мускус и пудровые оттенки. Для тех, кто ищет на зиму чувственные ароматы, предлагаем посмотреть 5 лучших парфюмов, которые любят большинство женщин.

Читайте также Духи будут держаться весь день: 5 способов продлить их стойкость

Какие духи купить на зиму?

Aerin – Amber Musk

Аромат создает ощущение мягкости и комфорта. В композиции присутствует магнолия, кокосовая вода, абсолют розы, а базу формирует бензоин, мускус, сандал и амбер. Вместе ароматы создают цветочно-пудровый шлейф, который приятно пахнет на коже.


Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Maison Margiela – Replica Jazz Club

Этот вариант духов подходит для тех, кто любит пряные и кожаные ароматы. Аромат наполнен нотками розового перца, ванили, табака и амбры. Запах ощущается очень мужским и подходит для женщин, которые любят насыщенные духи.



Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn – Super Amber

Основные аккорды аромата состоят из амбера, ванили, кедра и мускуса. Парфюм имеет запах нежности и теплоты с современными нотами.



Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Le Labo – Another 13

Этот аромат очень тонкий и деликатный. Среди нот присутствует амброксан, мускус, амбер, жасмин и мох.



Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Christian Dior – Ambre Nuit

Аромат является изысканным и классическим, построенным на запахе теплой смолистой амбры и турецкой розы. Такой парфюм подойдет для особых моментов.


Изысканные духи на зиму / Фото Pinterest

Если же вы не опираетесь исключительно на зимние ароматы, то можно присмотреться к другим парфюмам, пишет Cosmopolitan. Специалисты назвали определенные запахи, которые влюбляют в себя с первых нот. Перечисленные духи включают ароматы от Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian и Byredo, каждый из которых имеет уникальную композицию. Эти ароматы содержат различные ноты, такие как жасмин, ваниль, табак, кокос и слива, что создают незабываемый шлейф.

Какие культовые духи любили наши мамы?

  • 20 лет назад в моде были духи от Avon, такие как Little Black Dress, Perceive, Today, Pur Blanca и Far Away, были очень популярными.

  • Каждый из этих ароматов имел уникальную композицию, включавшую ноты сандала, гардении, мускуса, груши и жасмина.

Частые вопросы

Что такое амбра в парфюмерии?

Амбра в парфюмерии - это не просто нота, а целый аккорд, сочетающий в себе ваниль, пачули, бензоин, мускус и пудровые оттенки.

Какие духи с амбровым аккордом рекомендуются на зиму?

На зиму рекомендуются такие духи с амбровым аккордом: Aerin - Amber Musk, Maison Margiela - Replica Jazz Club, Ellis Brooklyn - Super Amber, Le Labo - Another 13 и Christian Dior - Ambre Nuit.

Чем отличаются духи Maison Margiela - Replica Jazz Club?

Парфюм Maison Margiela - Replica Jazz Club отличается пряными и кожаными нотками розового перца, ванили, табака и амбры, создавая очень мужской аромат, который подходит для женщин, любящих насыщенные духи.