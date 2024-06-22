Освіжаючі та ніжні: які парфуми найкраще пасують для літа

Влітку хочеться свіжих та насичених, але водночас не надто яскравих ароматів, які будуть задушливими.

На які парфуми звернути увагу, обираючи аромат для свого літа, розповідаємо далі.

До теми Найкращі парфумерні тренди 2024: на які ноти звернути уваги

Blackberry & Bay від Jo Malone

Бренд Jo Malone не підводить, коли мова заходить про свіжі літні аромати. Композиція Blackberry & Bay – не виняток. Це соковитий букет із нотами прохолодної ожини та терпкого лавра, який майстерно доповнюють акорди грейпфрута та кедра.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Clementine California від Atelier Cologne

Це насичений дует цитрусових та трав'янистих нот, що зарядить бадьорістю до самого вечора. Композиція розкривається ніжними нотами мандарину, а в серці аромат грає хвойно-пряними акцентами ягід ялівцю та базиліку.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Basilico & Fellini від Vilhelm Parfumerie

Свіжо-пряний аромат перетворює літо на нескінченний відпочинок десь на мальовничому узбережжі Середземного моря. Парфум так і приваблює своїми освіжаючими акордами дикого інжиру, фіалки та базиліка. У шлейфі переливаються трохи терпкі ноти ветівера та скошеної трави.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Green Tea від Elizabeth Arden

Це багаторічна класика, у якій кожна нота майстерно переплітається, утворюючи іскристий шлейф із бергамоту, м'яти, жасмину та зеленого чаю.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Бадьорий, свіжий і з легкою гіркуватістю у післясмаку цей парфум має особливу ​​чарівність.