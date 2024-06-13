Найкращі парфумерні тренди 2024: на які ноти звернути уваги

Парфумерна індустрія не є винятком серед інших модних галузей та також має свої тренди.

Які аромати особливо популярні у 2024 році, на думку Івана Жакліна, експерта з ароматів, розповідаємо далі.

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Цукор і спеції

Аромати для гурманів будуть продовжувати ставати популярними, оскільки любителі парфумерії завжди шукають тепла, комфорту та чогось, що відчувається затишним,

– каже Жаклін.

За його словами, ванільні аромати, що пестять шкіру і звучать так, ніби ви огортаєте своє тіло ковдрою, у центрі уваги.

Типовий аромат ванілі чудово пахне солодким печивом та тістечками. Однак піднесення ванільних нот у 2023 році призвело до того, що зараз такі парфуми, просочують димним бурбоном і прянощами, що поколюють в носі, швидко розкриваються у початкових нотах і перетворюється на спекотну гурманську суміш,

– ділиться парфумер.

Приклад аромату – MUGLER Angel Elixir: дивіться фото

Тютюн

Тютюн – це ще один центральний акцент трендової парфумерії. Так, він шкодить здоров'ю, але тютюн також оживляє аромати, коли його димну, туманну сутність поєднують з вершковими чи солодкими нотами.

Приклад аромату – Guerlain Tobacco Honey: дивіться фото

Екзотичні фрукти

Хай то буде стиглий ананас, ягоди чи інші фрукти – екзотика цьогоріч у тренді.

Свіжі та цитрусові аромати завжди найкращий вибір під час підвищення температури,

– ділиться Жаклін.

Він додає, що ці апетитні поєднання наповнені підбадьорливим ароматом, яскраво поєднуються з відтінками мускусу.

Приклад аромату – Creed Carmina: дивіться фото

Друга шкіра

Легкі та повітряні, тонкі, але все ж дивовижні, ці аромати торкаються шкіри м’яким запахом, який не надто виразний, але відчутний.

Приклад аромату – By Rosie Jane Leila Lou: дивіться фото

Такі парфуми покращують хімію тіла, відкриваючи ніжний природний аромат.