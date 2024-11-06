Модні сукні на осінь-зиму 2024/25: найкрасивіша добірка

Сукні в гардеробі жінок вже давно перестали бути виключно річчю на вихід. Тепер плаття можна носити навіть щодня – в офіс чи на вечерю з подругами. Тим паче сукня стала базовим елементом гардероба незалежно від пори року.

На осінньо-зимову пору радимо обирати сукні зі шкіри, з акцентним декором чи високою горловиною, пише 24 Канал з посиланням на L’Officiel. Додайте ці сукні у свій гардероб для вдалого капіталовкладення, оскільки вони не перестануть бути модними впродовж всього 2025 року.

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Шкіряні

Тренд на шкіряні речі не завершується. На певний час сукні зникли з модних радарів, а тепер знову стають актуальними. Дизайнери радять інтегрувати шкіряну сукню у свій гардероб, поєднуючи з чоботами до колін та розкішними пальтами та шубами.



Красиві плаття на осінньо-зимову пору / Фото L’Officiel

З рюшами

У моді цього року буде романтика, тому звертайте увагу на плаття в стилі бохо-шик. Експерти радять додавати у свій гардероб плаття з рюшами, які додадуть в холодні дні ніжність та кокетливість.



Стильні плаття на осінньо-зимову пору / Фото L’Officiel

Мінімалістичні

Дизайнери знову підштовхують нас обирати позачасові речі – мінімалістичні плаття, які завжди залишатимуться актуальними, незалежно від тенденцій. На подіумах виходили моделі в елегантних та неперевантаженим декором сукнях.



Красиві плаття на осінньо-зимову пору / Фото L’Officiel

Драпірування

Плаття з драпіруванням виглядають доволі елегантно. У моді сукні з прозорістю чи асиметричними вирізами. Неймовірно красивими виглядають плаття в довжині міні та максі.



Стильні плаття на осінньо-зимову пору / Фото L’Officiel

З горловиною

Осінньо-зимовий сезон неможливо уявити без плаття з горловиною. Їх люблять не всі, втім вони досить практичні та комфортні, бо захищають від холоду. Обирайте для себе базові чи яскраві кольори, які додадуть образу ефектності.



Красиві плаття на осінньо-зимову пору / Фото L’Officiel

Трикотажні

З настанням холоду, трикотажні сукні стають мастхевом. Вони вдало доповнюють довгі шуби, дублянки, чоботи до колін чи черевики челсі. У моді цього року – стильні сіра сукня, трендова бордова чи ніжний варіант у відтінку слонової кістки.



Стильні плаття на осінньо-зимову пору / Фото L’Officiel